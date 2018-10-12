Трамвай выбросило с рельсов: видео

В Каменском на Днепропетровщине трамвай выбросило с рельсов.

Авария произошла на улице Тараса Шевченко вблизи офтальмологической клиники, сообщают очевидцы в соцсетях.

Автор: скриншот с видео В Каменском трамвай выбросило с рельсов

Трамвай двигался по маршруту №1. Его развернуло так, что стал поперек дороги. В это время на дороге не было встречных машин. Однако вагон врезался в припаркованный у клиники автомобиль "Жигули" и сильно помял его.

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Пострадавших в результате аварии нет, по информации очевидцев. Обстоятельства аварии выясняются.

В Киеве сошел с рельсов трамвай №1 и врезался во встречный. Инцидент произошел в Святошинском районе города.