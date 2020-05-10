Пьяного тракториста задержали. Фото: pexels.com

В Хорошевское р-не Житомирской обл. пьяный тракторист угрожал полицейским мачете.

49-летний крестьянин на тракторе нарушил правила дорожного движения. Его остановила полиция, сообщает "Житомир-Экспресс".

Человек с помощью мачете попытался вернуть свое водительское удостоверение из рук полиции.

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Коростышевская местная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту угроз работникам полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Дело будет рассматривать Володарск-Волынский районный суд.

Трое неизвестных в масках ворвались в дом фермеров в Лановецком районе на Тернопольщине. Забрали деньги, ценные вещи и скрылись. Разбойное нападение произошло 29 января, около 3.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.