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воскресенье, 25 апреля 2021 08:35

Трагедия со школьником в тире: последние новости по делу

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Трагедия со школьником в тире: последние новости по делу
В Черкассах спасают 14-летнего Артема Попова. Его нашли в тире во время занятия с пулей в голове. Фото: vycherpno.ck.ua

14-летний Артем Попов из Черкасс, который получил пулю в голову во время занятия в тире, до сих пор находится в критическом состоянии.

Парню сделали операцию, пулю удалось достать из головы, рассказал директор областной детской больницы Николай Кондрацкий.

Артем остается на искусственной вентиляции легких. Давление - нестабильно. Он в коме.

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Тренеру, который должен был быть со школьником во время занятия, объявили о подозрении и отправили под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Светлана Андрейченко.

За незаконное обращение и небрежное хранение оружия мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Продолжается следствие, отрабатываються все версии преступления.

В Черкасской школе №9 14-летний парень получил ранение в голову, находясь в тире. Его арендует КДЮСШ №2. Трагедия произошла 19 апреля примерно в 16:00. Когда "скорая" прибыла, подросток был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. В больнице у пострадавшего остановилось дыхание и подростка перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние оценивают как крайне тяжелое.

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25
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