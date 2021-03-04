Трагедия с сестрами: в каком состоянии находиться спасенная 6-летняя девочка

В результате пожара погибла 2-летняя девочка. Дети дома были сами. Родители пошли утром по делам Фото: vn.dsns.gov.ua

6-летняя девочка, пострадавшая при пожаре в Винницкой области, до сих пор в тяжелом состоянии.

Ребенок находится в медикаментозной коме, на искусственной вентиляции легких, пишет tsn.ua. Врачи до сих пор не вывели из организма угарный газ, которым девочка отравилась.

"В первую очередь поражение дыхательной системы, поскольку она надышалась угарным газом, плюс поражения легких за счет продуктов горения, ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Татьяна Бондаренко.

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В селе семью знают как неблагонадежную, раньше она стояла на учете. В полиции открыли 2 уголовных производства. И будут ходатайствовать, чтобы женщину лишили прав на старшую дочь, за жизнь которой борются медики.

Трагедия произошла 2 марта в селе Некрасово под Винницей. Загорелся частный дом по ул. Шевченко. В результате пожара погибла 2-летняя девочка. Дети дома были сами. Родители пошли утром по делам. Мать только около 15:00 вернулась домой и вынесла детей из дома, в котором бушевал пожар.