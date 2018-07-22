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воскресенье, 22 июля 2018 10:48

Трагедия под Житомиром: владельцу маршрутки объявили подозрение

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Трагедия под Житомиром: владельцу маршрутки объявили подозрение
В результате столкновения с фурой погиб водитель маршрутки и 9 пассажиров. Фото: npu.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении владельцу микроавтобуса, который 20 июля под Житомиром влетел в грузовик.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша в эфире "112 Украина".

"Сообщено владельцу автобуса о подозрении... Расследование установило, что владелец автобуса не обеспечил его техническое состояние в соответствии со стандартами безопасности дорожного движения и правил технической эксплуатации. Также допустил к рулю водителя, который находился за рулем в усталом состоянии. За это преступление предусмотрено наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств на срок до трех лет", - сказала Гоша.

По ее словам, прокуроры уже подготовили ходатайство о заключении владельца маршрутки под стражу на период расследования дела.

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20 июля на Житомирщине маршрутка врезалась в грузовик, в результате чего погибли 10 человек, еще 10 получили травмы. Среди погибших - водитель маршрутки. По предварительной информации, именно он стал виновником аварии. Он не имел прав категории D, которые позволяют перевозить пассажиров. Кроме того, мужчина в тот день в 5:00 выехал из Ровно в Киев, а по прибытии сразу возвращался обратно.

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