Toyota протаранила BMW: пострадали 6 человек

На Львовщине из-за столкновения Toyota и BMW пострадали 6 человек.

Авария произошла в Трускавце 10 декабря на ул. Городище, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Фото: lviv.depo.ua

"Водитель автомобиля Toyota, 21-летний житель поселка Сходница, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW, которым управлял 30-летний местный житель. В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, трое пассажиров Toyota в возрасте 20-21 год, а также 42-летняя пассажирка BMW, - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства аварии выясняются.

В Киеве на ул. Энтузиастов водитель легковушки влетел в дерево. Он не справился с управлением из-за гололеда. 1 человек погиб, других пострадавших забрали в больницу.