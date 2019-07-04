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четверг, 04 июля 2019 14:38

Топ-менеджер страховой компании воровал деньги клиентов

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Топ-менеджер страховой компании воровал деньги клиентов
Клиенты не смогут получить возмещение. Фото: СБУ

Бывшего председателя правления страховой компании Гарант-Лайф задержали за хищений средств.

В течение 2015-2016 годов он присвоил себе средства клиентов на сумму около 40 млн грн, передает СБУ.

Более 10 тыс. вкладчиков, заключивших договоры на страхование здоровья и жизни, фактически лишились возможности получить возмещение.

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Бывшему главе компании объявлено о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Руководительницу одного из структурных подразделений киевского банка задержали при получении $5 тис. взятки. По данным следствия, подозреваемая с ноября занималась реализацией залогового имущества по заниженной цене, и требовала за свои услуги 1 млн грн, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Дата
04
июля

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