Топ-чиновника Фонда госимущества поймали на крупной взятке

Автор: gp.gov.ua Во время обыска домовладения чиновника правоохранители изъяли более полумиллиона долларов.

Генеральная прокуратура Украины задержала чиновника регионального отделения Фонда государственного имущества во время получения им неправомерной выгоды суммой 30 тысяч долларов.

Сообщила об этом пресс-служба ГПУ.

"Разоблачен и задержан начальник одного из отделов регионального отделения ФГИ по Харьковской, Донецкой и Луганской областях. По версии следствия, чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий 30 тысяч долларов за содействие в согласовании документов по паеванию земель фирмы, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора", — говорится в сообщении.

Во время обыска домовладения чиновника обнаружили и изъяли более полумиллиона долларов. По факту совершения правонарушения, ГПУ открыла уголовное производство.

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