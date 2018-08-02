Тонны зерна на дороге и столкновения: водители фур устроили конфликт

Фото: Укртрансбезопасность

Сегодня, 2 августа, в Николаевской области остановили караван фур с зерном, которые отказались пройти взвешивание. На просьбу проехать к пункту весового контроля, владелец грузовиков открыл борта и высыпал пшеницу на обочину. Об этом сообщает Укртрансбезопасность Николаевской области в Facebook.

Полиция просила для проверки товарно-транспортные накладные. Но у водителей их не было. Впоследствии подъехал владелец и предъявил документы.

"В накладной красиво написано - вес 40 тонн. Хотя наращенные борта и другие признаки дают возможность говорить о весе точно большем. Не сумел объехать пост контроля, не удалось "договориться", поэтому перевозчик принимает нестандартное решение - просто высыпает зерно на обочину" , - написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя прецедент.

В поддержку действий перевозчика также прибыли местные фермеры, а через некоторое время подъехали два пустые грузовики для перегрузки зерна, которое было ссыпано на обочину шоссе.

За всем наблюдали инспекторы Укртрансбезпекы, представители ОГА, САД, общественного формирования "Авто Евро Сила", наряд спецподразделения "Корд" и сотрудники патрульной полиции и ГУ НП в Николаевской области.

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Активисты "Авто Евро Силы" опубликовали видео, где видно, как вероятный владелец фур спорит с патрульными полицейскими и говорит, что водителей грузовиков силой вытаскивали с кабин. При этом он пытается пробраться к активистам и ведет себя агрессивно.

Далее начались столкновения между людьми, которые представляли владельца фур и пытались пробраться к активистам, и полиции. Несколько человек были задержаны.

Известно, что перевозчик и получатель зерна - ООО "Дионисий VN", а отправитель ФГ "Южные Ланы".

Владимир Омелян уже сообщил на своей странице, что за транспортировку по дорогам Украины владельца перегруженных фур ждут максимальные штрафы и наказания. В комментариях он обратился к председателю Николаевской ОГА с просьбой разобраться в ситуации.

В Николаевской области перегруженые фуры, пытаясь обойти весовой контроль, потопили наплавной Пересадовский мост через реку Ингул в Витовском районе.