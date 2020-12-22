Толпа молодых людей побила парня с накрашенными губами

Разъяренная компания набросилась на парня, потому что у него были накрашены губы Фото: dyvys.info

В Киеве толпа молодых людей побил парня. Инцидент произошел на Подоле возле Контрактовой площади.

Разъяренная компания набросилась на парня, потому что у него были накрашены губы. Об этом сообщили "Вартові еспрессо" в Facebook и опубликовали видео.

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"Компания напала на 16-летнего парня, потому что тот накрасил губы. Об этом рассказал сам пострадавший Александр. На своей странице парень пишет, что вышел погулять с друзьями, а трое пьяных подростков начали оскорблять, а потом бить юношу за внешний вид" , - говорится в сообщении.

В инцидент вмешались патрульные, которые задержали трех хулиганов. В Александра диагностировали гематомы и сотрясение мозга. Полицейским тоже досталось - кто-то из хулиганов брызнул им в лицо слезоточивым газом.

В Днепре агрессивный мужчина избил в супермаркете АТБ подростка. Инцидент произошел 20 декабря в супермаркете на ул. Сичеславская Набережная, 16. Мужчина без каких-либо причин начал бить парня. Нападающий жестоко избивал парня ногами по голове даже после того, как он уже лежал и не шевелился. Избиение продолжалось около 5 мин.