Титушки захватили столичное общежитие

Злоумышленники были вооружены. Фото: 33kanal.com

В Киеве банда титушек захватили общежитие на улице Полевой.

Нападавшие ворвались в дом и начали выбивать двери. С некоторых квартир вынесли сумки с вещами. Рассказывали, что работают в охранной фирме, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам жителей, они избили людей и заставили их выйти из дома, где остались дети и домашние животные.

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После того, как на место происшествия приехал народный депутат Роман Грищук, в общежитие прибыла полиция. Злоумышленников задержали. С собой имели оружие.

В Одессе титушки напали на журналистку "Стоп коррупции" Асю Глуцкую, которая занималась расследованием коррупции в Высшей квалификационной комиссии судей. Нападение произошло возле здания Киевского райсуда. Съемочная группа приехала туда, чтобы пообщаться с судьей Сергеем Чванкиным.