TikTok блогер открыто рекламировал опасный препарат

В Украине стали популярными группы смерти в соцсетях. Фото: Твоє місто

В соцсети TikTok блогер открыто прорекламировал опасный спазмальгетик.

Его передозировка может вызвать галлюцинации, привыкание и поразить печень, пишет "Апостроф".

Тиктокер не скрывая благодарит администрацию соцсети за то, что видео до сих пор в открытом доступе. Оно было опубликовано два дня назад и по состоянию на 18 февраля оставалось на его странице.

На снятых кадрах ярко накрашенный парень говорит о спазмолитиках, которые продаются в аптеках без рецепта, утверждая, что при передозировке они вызывают галлюциногенный эффект и так называемый "трип".

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Позже он добавляет, что этот препарат в больших дозах вызывает привыкания и отказ работы печени.

Стоит отметить, что у него более 400 тысяч подписчиков в TikTok.

В последнее время в Украине началась волна попыток самоубийств среди подростков. В Боярке школьницы отравились таблетками "Дротаверин", приняв их в большом количестве. Одна из девочек умерла. Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил о возможном участии девочек в интернет "игре", а правоохранители начали расследование по факту доведения несовершеннолетних до самоубийства. Причиной могли стать так называемые группы смерти в социальных сетях и "Челендж", которые там пользуются популярностью. Друзья и близкие погибших считают, что суициды могли быть осуществлены под чьим-то влиянием.