TikTok блогер открыто рекламировал опасный препарат

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 234
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 522
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 720
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 594
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1611
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1629
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3987
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 774
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
3
4
5
6
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Не хотел с ней жить: мужчина выгнал на улицу 81-летнюю мать
Не хотел с ней жить: мужчина выгнал на улицу 81-летнюю мать
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Пьяная водитель убегала от копов и разбила авто: кадры аварии
Пьяная водитель убегала от копов и разбила авто: кадры аварии
Видео
Все видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
4-летнему мальчику воспитательница в садике заклеила рот
4-летнему мальчику воспитательница в садике заклеила рот
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
17-летний парень забил дядю
17-летний парень забил дядю
Интервью
1/5
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 720
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 243
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1629
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 135
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 03:10

TikTok блогер открыто рекламировал опасный препарат

  Комментировать
TikTok блогер открыто рекламировал опасный препарат
В Украине стали популярными группы смерти в соцсетях. Фото: Твоє місто

В соцсети TikTok блогер открыто прорекламировал опасный спазмальгетик.

Его передозировка может вызвать галлюцинации, привыкание и поразить печень, пишет "Апостроф".

Тиктокер не скрывая благодарит администрацию соцсети за то, что видео до сих пор в открытом доступе. Оно было опубликовано два дня назад и по состоянию на 18 февраля оставалось на его странице.

На снятых кадрах ярко накрашенный парень говорит о спазмолитиках, которые продаются в аптеках без рецепта, утверждая, что при передозировке они вызывают галлюциногенный эффект и так называемый "трип".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоубийство 15-летней девушки: что рассказали о школьнице

Позже он добавляет, что этот препарат в больших дозах вызывает привыкания и отказ работы печени.

Стоит отметить, что у него более 400 тысяч подписчиков в TikTok.

В последнее время в Украине началась волна попыток самоубийств среди подростков.

В Боярке школьницы отравились таблетками "Дротаверин", приняв их в большом количестве. Одна из девочек умерла.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил о возможном участии девочек в интернет "игре", а правоохранители начали расследование по факту доведения несовершеннолетних до самоубийства.

Причиной могли стать так называемые группы смерти в социальных сетях и "Челендж", которые там пользуются популярностью. Друзья и близкие погибших считают, что суициды могли быть осуществлены под чьим-то влиянием.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «TikTok блогер открыто рекламировал опасный препарат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 23697
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11754
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 10728
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 8775
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 7497
Происшествия
Ужасная трагедия: во время пожара погиб 5-летний ребенок
Ужасная трагедия: во время пожара погиб 5-летний ребенок Просмотров: 135
Сайт СБУ подвергся мощной атаке
Сайт СБУ подвергся мощной атаке Просмотров: 225
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
3
 Просмотров: 441
Правоохранители нашли стоматологиню, которая била детей
Правоохранители нашли стоматологиню, которая била детей Просмотров: 801
"Наконец я умру" - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа
"Наконец я умру" - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа Просмотров: 3186
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
4
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
1
Правительство хочет обложить налогом дополнительные доходы украинцев
Голосов: 234
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть