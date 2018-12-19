 
Ексклюзивы
1/5
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 2016
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1476
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1908
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
9 Просмотров: 1089
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2592
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 846
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
3
2
4
6
3
&quot;Терроризировали предпринимателей по всей Украине&quot; - задержали банду поджигателей
"Терроризировали предпринимателей по всей Украине" - задержали банду поджигателей
Полтавский &quot;Авто-гриль&quot; тушили 22 пожарные
Полтавский "Авто-гриль" тушили 22 пожарные
Вооруженные мужчины похитили человека
Вооруженные мужчины похитили человека
Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
Рэкетиры требовали деньги с полицейского
Рэкетиры требовали деньги с полицейского
Видео
Все видео
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Борьба за клиентов: Деды Морозы устроили гопническую драку (18+)
Борьба за клиентов: Деды Морозы устроили гопническую драку (18+)
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1332
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2340
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1485
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3069
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1143
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 18:10

"Терроризировали предпринимателей по всей Украине" - задержали банду поджигателей
3

  Комментировать

В Одесской области полицейские задержали 4 преступников, которые «под заказ» поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области полицейские задержали 4 преступников, которые «под заказ» поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине
В Одесской области полицейские задержали 4 преступников, которые «под заказ» поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине

В Одесской области полицейские задержали 4 преступников, которые "под заказ" поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине.

Последний поджог авто был осуществлен несколько месяцев назад под Лиманом, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Нашим сотрудникам удалось выйти на след и задержать четырех участников преступной группы, которые прятались в Одессе. Группировка выполняла "заказ", занимаясь, в частности, поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесской области горели машины пограничников

Отмечается, что злоумышленники терроризировали предпринимателей по всей Украине. В настоящее время устанавливаются заказчики этих преступлений для привлечения их к ответственности. Открыто уголовное производство.

В Волочиске на Хмельнитчине задержали банду рэкетиров. Они угрожали и избивали потерпевших. А потом еще и вымогали деньги у полицейского, который вмешался в ситуацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Терроризировали предпринимателей по всей Украине" - задержали банду поджигателей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 89711
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 37886
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12509
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
17
 1 Просмотров: 12015
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 11106
Происшествия
В Киеве расстреляли бизнесмена
В Киеве расстреляли бизнесмена Просмотров: 99
Полтавский "Авто-гриль" тушили 22 пожарные
Полтавский "Авто-гриль" тушили 22 пожарные
2
 Просмотров: 81
В лобовом столкновении сошлись микроавтобусы: много погибших
В лобовом столкновении сошлись микроавтобусы: много погибших Просмотров: 954
Бешеная крыса покусала человека в центре столицы
Бешеная крыса покусала человека в центре столицы Просмотров: 2574
Названа предварительная причина падения истребителя в Житомирской области
Названа предварительная причина падения истребителя в Житомирской области Просмотров: 3654
Больше всего комментируют
44
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
9
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2
Украинцев, что "пострадали за веру", будут ждать в России
2
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
2
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
Голосов: 428
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua