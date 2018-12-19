"Терроризировали предпринимателей по всей Украине" - задержали банду поджигателей

Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области полицейские задержали 4 преступников, которые "под заказ" поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине.

Последний поджог авто был осуществлен несколько месяцев назад под Лиманом, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Нашим сотрудникам удалось выйти на след и задержать четырех участников преступной группы, которые прятались в Одессе. Группировка выполняла "заказ", занимаясь, в частности, поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан", - рассказали в полиции.

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Отмечается, что злоумышленники терроризировали предпринимателей по всей Украине. В настоящее время устанавливаются заказчики этих преступлений для привлечения их к ответственности. Открыто уголовное производство.

В Волочиске на Хмельнитчине задержали банду рэкетиров. Они угрожали и избивали потерпевших. А потом еще и вымогали деньги у полицейского, который вмешался в ситуацию.