Терроризировал фермеров и похищал людей: задержали "смотрящего", который бегал от суда

В Одесской области полиция задержала так называемого "смотрящего", который скрывался от назначенного судом наказания. Фото: npu.gov.ua

В Одесской области задержали криминального авторитета, который сбежал из зала суда и скрывался от правоохранителей Черниговской области.

Там в январе этого года мужчину и его сообщника приговорили к 8,5 годам за грабеж. В декабре прошлого года они напали на мужчину и силой отобрали у него $20 тыс., сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Злоумышленник неоднократно входил в состав организованных группировок, участники которых занимались вымогательством денег у фермеров, разбойными нападениями и даже похищением людей. За время укрытия и за свои "заслуги" в криминальном мире он получил от "вора в законе" статус "смотрящего" за одним из районов Одесской области", - рассказали в полиции.

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Оперативники получили информацию, что злоумышленник скрывается на территории региона. Установив его местонахождение, его задержали. Вчера, 24 мая, его доставили в ГУНП в Черниговской области для заключения под стражу.

Фигурант внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.

На Волыни задержали четырех участников наркогруппировки, которые изготавливали амфетамин. Мощности лаборатории позволяли преступникам ежемесячно производить до 4 кг психотропа, что приносило более 3 млн грн "прибыли". Организовал и контролировал наркобизнес "криминальный авторитет", которого внесли в санкционный список. Помогали ему четверо местных жителей. Для конспирации преступники постоянно меняли место расположения нарколаборатории и автомобили.