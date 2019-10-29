"Терминатор" отменяется - премьеру перенесли из-за масштабных пожаров

Терминатор отменили из-за пожара. Фото: itc.ua

Премьеру сиквела известного триллера "Терминатор" в Лос-Анджелесе перенесли из-за масштабных лесных пожаров.

Компания Paramount Pictures приняла это решение, написали в Hollywood Reporter.

"Мы бесплатно отдадим пищу, предназначенную для приема после премьеры, американскому Красному Кресту, который обеспечивает тех, кого затронули пожары", — заявили в компании.

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