Тело убитого на турецком курорте украинца доставляли пассажирским рейсом

Тело украинца, который умер после драки с россиянином в турецком отеле, доставляли пассажирским рейсом, а не спецбортом. Фото - Обозреватель

Сегодня, 19 июля, самолетом авиакомпании "Роза ветров" в Запорожье доставили тело украинца Андрея Совы, который умер после драки с россиянином в турецком отеле.

Это был пассажирский самолет, сообщает Укринформ.

"Это был не специальный борт, а пассажирский самолет, выполнявший рейс" Запорожье - Анталия ". Для того, чтобы перевезти гроб с погибшим, уполномоченные сотрудники спецслужб страны, в которой произошла трагедия, выдают свидетельство о смерти, справку о том, что ни в теле погибшего, ни в гробу нет запретных веществ. Далее тело бальзамировалось согласно норм. То есть люди, которые оформляли документы и отправляли тело, брали на себя ответственность", - прокомментировали на запорожской таможне.

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После выхода из самолета всех пассажиров гроб с телом перевезли в таможенный склад. Родственники Андрея Совы с самого утра приехали в аэропорт, однако от общения с журналистами отказались.

Известно, что жена погибшего Светлана вернулась в Запорожье в воскресенье, 15 июля.

Россиянину Андрею Похвальному, который толкнул украинца, грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. На время следствия турецкие правоохранители взяли его под стражу.