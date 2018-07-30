Тело студентки ищут 6 месяцев в реке

30 июля исполнилось полгода со дня исчезновения 18-летней Мукаддас Насирлаевои с туркменского города Дашогуз. Фото - Ровшанбек Розметов

30 июля исполнилось полгода со дня исчезновения 18-летней Мукаддас Насирлаевой из туркменского города Дашогуз.

Она была студенткой первого курса Национального медицинского университета имени Александра Богомольца. Исчезла в Киеве 30 января. Вышла из корпуса учреждения на проспекте Победы, 34, около 17:00 и не вернулась.

"Тело Мукаддас еще не нашли. Акваторию Днепра возле Киева и в Киевской области обследовали. Попросили главное управление ГСЧС Киева повторно обследовать акваторию Днепра. Расследование продолжается", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua знакомый семьи Ровшанбек Розметов.

В день исчезновения Мукаддас могла прыгнуть в Днепр с моста Патона. Он 18 м высотой. Это подтверждает видео с камер наблюдения. Последний раз разговаривала с заместителем декана Татьяной Тимохиной по поводу визы. Будто бы у девушки возник конфликт с преподавательницей.

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"Ценой смерти Мукаддас в деканате по работе с иностранными студендамы медуниверситета Богомольца начали предупреждать всех иностранных студентов получать своевременно вид на жительство. В связи с тайной следствия подробности разглашать не могу. Был полный бардак. Если коротко - работники университета и деканата включили "режим дурака", - добавил Ровшанбек Розметов.

Прокуратура расследует доведение до самоубийства 18-летней Мукаддас Насирлаевои. Она училась на стоматологическом факультете. Была отличницей. 18 января ее отчислили из университета за нарушение миграционного законодательства, сообщили в учебном заведении.