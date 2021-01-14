Тело спрятал в мусоре: мужчина жестоко расправился с 60-летним знакомым

В Черновцах изуродованное тело 60-летнего местного жителя нашли в куче мусора.

Выяснилось, что к убийству причастен 33-летний знакомый потерпевшего. Между ними возник конфликт, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

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Автор: [email protected]_npu Тело убийца спрятал в мусоре

"Ранее неоднократно судимый злоумышленник во время внезапно возникшего конфликта безжалостно наносил многочисленные телесные повреждения пострадавшему. От полученных травм 60-летний черновчанин умер, а поганец пытаясь избежать уголовной ответственности - спрятал тело в груду мусора и скрылся с места совершения преступления", - говорится в сообщении .

Убийцу задержали и объявили ему о подозрении. Сейчас он под стражей.

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