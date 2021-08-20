Тело, повешенного белоруса в Киеве, до сих пор не похоронили

 
Ексклюзивы
1/5
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
1 Просмотров: 90
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
Просмотров: 513
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 189
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 513
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 522
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 288
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1278
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 855
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2142
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 6219
Фото
Все фото
4
6
6
3
10
&quot;Все делают в горячке, как на первомай&quot; - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
"Все делают в горячке, как на первомай" - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
Вылетел на встречную и убил пятерых: новые подробности и фото огненной ДТП
Вылетел на встречную и убил пятерых: новые подробности и фото огненной ДТП
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к &quot;великой России&quot;
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к "великой России"
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Люди идут непрерывным потоком: Кривой Рог прощается с погибшим мэром
Люди идут непрерывным потоком: Кривой Рог прощается с погибшим мэром
Видео
Все видео
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Миллионер скрылся с места смертельного ДТП
Миллионер скрылся с места смертельного ДТП
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1467
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 630
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2043
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1332
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 216
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
пятница, 20 августа 2021 13:27

Тело, повешенного белоруса в Киеве, до сих пор не похоронили

  Комментировать
Тело, повешенного белоруса в Киеве, до сих пор не похоронили
Прокуратура не позволяет похоронить Шишова через следствие. Фото: Instagram Виталий Шишов

Тело белоруса Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков, до сих пор не похоронили через следственные действия.

Адвокат родственников погибшего еще не видела материалы дела и комментариев со стороны правоохранителей, сообщает гражданская жена Шишова Божена Жолудь в интервью "Суспільному".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси открыли дело против девушки погибшего активиста Шишова

Уже две недели прокуратура не дает согласие на захоронение. Более того, до конца следствия не позволит похоронить тело, чтобы потом при необходимости не эксгумировать, сообщает полиция.

Белоруса 26-летнего Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа в лесном массиве в Святошинском районе Киева. Был председателем общественной организации "Белорусский дом в Украине". Его нашли около 7:40. На теле обнаружили телесные повреждения. Телефон лежал на земле. Веревка была привязана к ветке на высоте 3,8 м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тело, повешенного белоруса в Киеве, до сих пор не похоронили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Усик и Джошуа подписали контракт на бой

Участников антиправительственного похода на столицу казнили

Самолет упал сразу после взлета. Погибли 154человека

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 15660
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 4 Просмотров: 12213
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7641
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
 Просмотров: 7029
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
3
 Просмотров: 5913
Происшествия
"Все делают в горячке, как на первомай" - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
"Все делают в горячке, как на первомай" - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
4
 Просмотров: 801
Вылетел на встречную и убил пятерых: новые подробности и фото огненной ДТП
Вылетел на встречную и убил пятерых: новые подробности и фото огненной ДТП
6
 Просмотров: 1080
Женщина вынесла троих детей из пожара. Были дома сами
Женщина вынесла троих детей из пожара. Были дома сами Просмотров: 117
В аварии погибли четыре человека, двое - дети. Авто пылало
В аварии погибли четыре человека, двое - дети. Авто пылало Просмотров: 396
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
11
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
27
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
4
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
4
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
4
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
Голосов: 114
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть