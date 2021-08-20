Тело, повешенного белоруса в Киеве, до сих пор не похоронили

Прокуратура не позволяет похоронить Шишова через следствие. Фото: Instagram Виталий Шишов

Тело белоруса Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков, до сих пор не похоронили через следственные действия.

Адвокат родственников погибшего еще не видела материалы дела и комментариев со стороны правоохранителей, сообщает гражданская жена Шишова Божена Жолудь в интервью "Суспільному".

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Уже две недели прокуратура не дает согласие на захоронение. Более того, до конца следствия не позволит похоронить тело, чтобы потом при необходимости не эксгумировать, сообщает полиция.

Белоруса 26-летнего Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа в лесном массиве в Святошинском районе Киева. Был председателем общественной организации "Белорусский дом в Украине". Его нашли около 7:40. На теле обнаружили телесные повреждения. Телефон лежал на земле. Веревка была привязана к ветке на высоте 3,8 м.