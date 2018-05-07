Тело полицейского нашли возле входа в метро

7 мая в Киеве возле входа в метро на станцию Черниговская нашли тело мужчины.
На место прибыли около 40 полицейских. Выяснилось, что умерший - 32-летний сержант управления полиции. Об этом сообщает радиостанция "Голос Столицы".
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Он был не при исполнении обязанностей, одетый в светлую футболку и джинсы. На теле не обнаружено следов насильственной смерти. Точную причину смерти установит экспертиза.
Правоохранители опровергли данные, что на умершем были золотые украшения, которые исчезли.
В Киеве возле станции метро Контрактовая площадь внезапно умерла женщина. Прохожие вызвали "скорую" и полицию.
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