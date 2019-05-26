Тело погибшего подростка достали из озера

В Броварах во время празднования окончания школы в озере утонул 14 летний подросток.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области.
Молодые люди праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки у озера в Броварах. Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели.
К розыску подключился весь личный состав Броварского отдела полиции, участковые, ювенальная превенция, общественные формирования и кинологи.
Поиски продолжались около суток. Тело погибшего обнаружили в озере, оттуда его доставали водолазы.
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19 мая на железнодорожной станции Брусинове в Лиманском районе Донецкой области произошло ДТП. 2 взрослых человек погибли, 2 детей оказались в реанимации.
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