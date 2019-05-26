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Тело погибшего подростка достали из озера

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Тело погибшего подростка достали из озера
Поиски пропавшего подростка продолжались около суток. Его тело обнаружили в озере, оттуда его доставали водолазы. Фото: Всем

В Броварах во время празднования окончания школы в озере утонул 14 летний подросток.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области.

Молодые люди праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки у озера в Броварах. Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели.

К розыску подключился весь личный состав Броварского отдела полиции, участковые, ювенальная превенция, общественные формирования и кинологи.

Поиски продолжались около суток. Тело погибшего обнаружили в озере, оттуда его доставали водолазы.

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19 мая на железнодорожной станции Брусинове в Лиманском районе Донецкой области произошло ДТП. 2 взрослых человек погибли, 2 детей оказались в реанимации.

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