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четверг, 10 декабря 2020 11:01

Тело пилота нашли в 10 м. Что известно о катастрофе Ан-2 на Тернопольщине
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На Тернопольщине вблизи Золотой Слободы в Козовском районе разбился одномоторный пассажирский 11-местный самолет малой авиации Ан-2. Погиб 40-летний пилот
Фото: tp.npu.gov.ua
На Тернопольщине вблизи Золотой Слободы в Козовском районе разбился одномоторный пассажирский 11-местный самолет малой авиации Ан-2. Погиб 40-летний пилот
На Тернопольщине вблизи Золотой Слободы в Козовском районе разбился одномоторный пассажирский 11-местный самолет малой авиации Ан-2. Погиб 40-летний пилот
На Тернопольщине вблизи Золотой Слободы в Козовском районе разбился одномоторный пассажирский 11-местный самолет малой авиации Ан-2. Погиб 40-летний пилот
На Тернопольщине вблизи Золотой Слободы в Козовском районе разбился одномоторный пассажирский 11-местный самолет малой авиации Ан-2. Погиб 40-летний пилот

На Тернопольщине расследуют причины падения самолета близ Золотой Слободы в Козовском районе. Выяснилось, это не биплан, а одномоторный пассажирский 11-местный самолет малой авиации Ан-2.

Пилот - 40-летний житель Николаевской области. Его тело нашли в 10 метрах от воздушного транспорта. Имел ли документы на право пилотирования, в том числе разрешение на управление пассажирским самолетом, кому принадлежит самолет - устанавливают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По предварительной информации, пилот пытался посадить самолет между двумя полями, но не рассчитал на неровности и глубокий ров. Вероятно он при снижении зацепил крылом землю и как результат - самолет начало бросать о землю. На момент несчастья в салоне пассажиров не было. Тело пилота обнаружили мертвым в десяти метрах. Оперативники устанавливают как и почему оно там оказалось: вылетело ли в результате удара, или вытащили люди, пытаясь реанимировать мужчину", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

9 декабря около 17:00 вблизи села Золотая Слобода Козовского района на Тернопольщине разбился самолет. Сообщалось, что это биплан. Его падение увидели местные жители. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.

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Дата
10
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