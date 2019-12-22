Тело мужчины нашли в колодце

Житель села Старый Корец на Ровенщине погиб в колодце. Фото: radiotrek.rv.ua

В селе Старый Корец на Ровенщине погиб местный житель. Его нашли вчера в колодце.

"22 декабря в 10:45 сотрудники 15-й государственной пожарно-спасательной части города Корец оказывали помощь работникам полиции. Тело 66-летнего мужчины нашли в колодце. Оттуда его поднимали пятеро спасателей. Использовали спецтехнику", - сообщает пресс-секретарь областного управления чрезвычайных ситуаций Дмитрий Мельник.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарезал и бросил в колодец: задержали убийцу матери и сестры

12 декабря 24-летнего мужчину разорвало взрывом на предприятии в селе Мизоч Здолбуновского района Ровенщины.