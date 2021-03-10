Тело 22-летнего мужчины нашли на 19-метровой глубине

10 марта с озера Редькино, что в Оболонском районе Киева, спасатели выловили тело 22-летнего мужчины.

Находился на глубине 19 м, сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы.

Автор: facebook.com/DSNSKyiv В Киеве с озера Редькино спасатели выловили тело 22-летнего мужчины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утопленник вмерз в лед

"После проведения поисковых работ, тело мужчины было найдено на расстоянии 300 метров от берега, на глубине 19 метров. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, утопленника доставили на берег", - рассказали спасатели.

Автор: facebook.com/DSNSKyiv Тело утопленника было на глубине 19 м в 300 м от берега

Тело утопленника передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

В селе Каменка Апостоловского района Днепропетровской области из водоема достали тела 59-летнего мужчины и 60-летней женщины. Переходили реку льдом и провалились.