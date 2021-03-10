Тело 22-летнего мужчины нашли на 19-метровой глубине

10 марта с озера Редькино, что в Оболонском районе Киева, спасатели выловили тело 22-летнего мужчины.
Находился на глубине 19 м, сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы.
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"После проведения поисковых работ, тело мужчины было найдено на расстоянии 300 метров от берега, на глубине 19 метров. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, утопленника доставили на берег", - рассказали спасатели.
Тело утопленника передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
В селе Каменка Апостоловского района Днепропетровской области из водоема достали тела 59-летнего мужчины и 60-летней женщины. Переходили реку льдом и провалились.
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