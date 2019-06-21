Телефонного минера приговорили к реальному тюремному сроку

Мужчина получил 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Фото: rubryka.com

Мужчине, который в апреле 2018 года сообщил о заминировании больницы в Луцке, не стали менять наказания.

20 июня во время судебного заседания установили, что 39-летний мужчина в апреле прошлого года через телефон сообщил о несуществующем заминировании областной больницы в Луцке, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Ровенского апелляционного суда Елену Кузьменко.

Его нашли и задержали. Во время задержания мужчина сопротивлялся и разбил мобильный телефон полицейского.

Злоумышленника приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он оспаривал приговор и не был под стражей. При рассмотрении дела в Ровенском апелляционном суде установили, что мужчина звонил в состоянии алкогольного опьянения.

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В суде он раскаялся. Коллегия судей решила приговор Луцкого горрайонного суда не менять. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

"В течение месяца мужчина и его адвокат могут обжаловать это решение в Верховном суде", - отметила Кузьменко.

Это первый в регионе случай, когда телефонный террорист получил за свои действия реальный срок лишения свободы.

20 июня в 12.00 неизвестные сообщили о заминировании ЦИК. Здание пришлось эвакуировать. Из-за этого некоторые кандидаты в депутаты не успели зарегистрировать документы.