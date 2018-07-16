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понедельник, 16 июля 2018 09:58

Тела разбросало по дороге: в аварии погиб 10-летний мальчик и его отец

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Тела разбросало по дороге: в аварии погиб 10-летний мальчик и его отец
В аварии на Херсонщине погиб 10-летний парень и его отец. Фото - ТСН

В аварии на Херсонщине погиб 10-летний мальчик и его отец. Они ехали на скутере, когда в них врезался автомобиль. Удар был такой силы, что мужчину с ребенком разбросало по дороге. Они погибли на месте.

По словам свидетелей, мотоцикл резко начал поворачивать, чтобы ехать в обратном направлении. И в этот момент его сбил автомобиль, который ехал позади, говорилось в ТСН.

Люди в авто - семья из Киева, которая ехала на море, не пострадали.

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В результате аварии повреждения получили еще два авто.

В больнице умерла вторая женщина, которую сбил автомобилем глава Перечинской РГА Виктор Олефир.

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