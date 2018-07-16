Тела разбросало по дороге: в аварии погиб 10-летний мальчик и его отец

В аварии на Херсонщине погиб 10-летний мальчик и его отец. Они ехали на скутере, когда в них врезался автомобиль. Удар был такой силы, что мужчину с ребенком разбросало по дороге. Они погибли на месте.
По словам свидетелей, мотоцикл резко начал поворачивать, чтобы ехать в обратном направлении. И в этот момент его сбил автомобиль, который ехал позади, говорилось в ТСН.
Люди в авто - семья из Киева, которая ехала на море, не пострадали.
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В результате аварии повреждения получили еще два авто.
В больнице умерла вторая женщина, которую сбил автомобилем глава Перечинской РГА Виктор Олефир.
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