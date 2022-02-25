Техника России направляется в Конотоп и Ромны Сумской области - что происходит в области

Вооруженные силы Украине дают отпор российскому оккупанту. Фото: pixabay.com

В Сумской области колонны техники Российской Федерации движутся в сторону Конотопа, Ромнов и в прилуцком направлении.

Об этом заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Колонна военной техники РФ шла на Недригайлов, остановилась, вернулась на Терны. Из Тернов выехали пять машин в сторону Конотопа. Из Конотопа шла колонна в сторону Ромнов. По дороге разделилась на две колонны: одна пошла на Прилукское направление (Диброва), другая – на Ромны", - написал Живецкий.

Сумская область – одно из самых трудных направлений на карте Украины после вторжения армии Российской Федерации. Там ведутся ожесточенные бои.

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По состоянию на 21:00 24 февраля в Сумской области подразделение теробороны нанесло поражения подразделениям российского врага из стрелкового оружия. Противник отступил, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В результате мощного обстрела агрессора в Сумах вспыхнули пожары. Известно о возгорании в артиллерийском училище. Кадетов там нет. Продолжается бой оккупантов с подразделениями теробороны.

"Они (российские войска. - Gazeta.ua) прикрылись химическим заводом и там расположились на ночь, чтобы мы не били по ним. Но со всем тем они надежно держат и на сумском направлении сожгли 15 российских танков, а это пол батальона", -заявил советник президента Алексей Арестович в эфире телеканала "1+1".

Днем 24 февраля в Сумской области начались бои. Пограничники, Вооруженные силы Украины и Нацгвардия отражают атаки русских войск. В этом направлении украинские войска уничтожили 15 российских танков. По информации нардепа Алексея Гончаренко, россияне понесли потери в живой силе и отступили в сторону Конотопа. Ранее стало известно, что российские оккупанты на танках зашли в областной центр региона – город Сумы. В результате боев погибли по меньшей мере трое украинских защитников. Сумчане сняли колонну российских танков, остановившуюся возле областной госадминистрации.