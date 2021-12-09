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четверг, 09 декабря 2021 10:25

Тату на живой свинье: киевский салон влип в громкий скандал

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В Киеве тату салон Tattoo Lamarch Studio решил набить огромный рисунок на живой свинье. Таким образом они стремятся привлечь к себе внимание, установив "рекорд".

Об этом сообщила зоозащитная организация "Открытые клетки" в Facebook.

Активисты отметили, что уже написали заявление в полицию.

"Мы считаем, что это недопустимое издевательство над живым существом. Призываем Национальную полицию отреагировать", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/opencagesUA
  В киевском тату-салоне решили набить тату на живом животном
В киевском тату-салоне решили набить тату на живом животном

Пользователи сети в комментариях с возмущением отреагировали на увиденное:

"Пусть бы выбрали самую большую задницу из своих и набивали бы там что угодно. Свинья точно не просила ей этого делать";
"И столько пафоса на роже. Правильно пишут, пусть на зоне тату набивают. Такое недопустимо";
"Где наш закон свеженький. Это тупо жестокое обращение с животными";
"Дальше своих примитивных желаний мыслить и думать не в состоянии";
"На мозгах друг у друга не пробовали сделать тату";
"Не допустим. Должны понести наказание";
"Это не люди. Это что-то другое. Именно что-то";
"Ну, это уже деградация...".

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На пытки животного ради рекорда отреагировала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Подчеркнула, что действия этих лиц не имеют ничего общего с рекордами.

"За 10 лет работы в рекордах впервые в жизни мне стало стыдно читать слово "рекорд". Национальный реестр рекордов официально заявляет, что действия этих, пока не установленных лиц, не имеют и не могут иметь ничего общего не только с рекордом, но даже с человеческим подобием этих нравственных ур*дов", - написала Ветрова в Facebook.

Она призвала всех небезразличных делать репосты для установления имен каждого причастного к издевательству и привлечению их к уголовной ответственности.

"Молодые люди мордуют животное и даже не понимают, что на самом деле здесь уместно говорить не о рекорде, а об уголовной ответственности за издевательство на животным, которое четко прописано в Законе Украины. Но самое худшее, что ни один из этих "героев видосика" даже не догадывается, что безмолвное и абсолютно беззащитное перед этой оргией животное выглядит гораздо благороднее, чем кто-либо из них", - добавила она.

Автор: скріншот
  Свою страницу в Instagram студия закрыла от широкого круга людей и в описании добавила следующее: "Зоозащитников не принимаем"
Свою страницу в Instagram студия закрыла от широкого круга людей и в описании добавила следующее: "Зоозащитников не принимаем"

Киевлянин Вадим Породко сделал тату на лице с названием магазина. За тату Породко выиграл iPhone12, стал лицом бренда магазина и получил пожизненный статус VIP-клиента.

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Дата
09
декабря

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