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четверг, 28 ноября 2019 20:53

Таможенников поймали на контрабанде
5

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На Харьковщине обыскали таможню
Фото: Facebook
На Харьковщине обыскали таможню
На Харьковщине обыскали таможню
На Харьковщине обыскали таможню
На Харьковщине обыскали таможню

В помещении таможни в Харьковской обл. обнаружили деньги, товары и документальные доказательства преступной деятельности.

"В пункте пропуска "Гоптовка" разоблачен канал перемещения в Россию значительных объемов товаров без надлежащего таможенного оформления", - сообщает МВД Украины в Facebook.

Изъяли более 137 тыс. грн., 87 тыс. российских рублей, $ 760, 60 евро, служебную документацию и другие вещественные доказательства.

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"Правоохранители установили исполнителей и пособников противоправной деятельности. Изъято и направлено на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и много другого товара, который планировали отправить на российский рынок", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении семи должностным лицам Киевской таможни, экс-чиновнику Государственной фискальной службы и другим лицам, причастным к махинациям с растаможкой товаров.

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