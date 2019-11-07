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четверг, 07 ноября 2019 15:51

Таможенники помогали вывозить военное оборудование в Россию

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Таможенники помогали вывозить военное оборудование в Россию
В организатора преступной схемы нашли переписку с российскими заказчиками. Фото: ГБР

Работников Государственной таможенной службы помогали предпринимателям вывозить оборудования для Военно-морского флота РФ.

"Бывшие сотрудники одного из предприятий, которое производило и экспортировало продукцию в Российской Федерации, наладили схему поставки продукции двойного назначения в Военно-морской флот Российской Федерации и создали ряд фирм-"прокладок" на территории Украины и РФ", - говорится сообщили в пресс служба ГБР.

Злоумышленники сговорились с таможенниками и планировали переправить оборудования под видом товаров гражданского использования без надлежащего таможенного оформления и контроля.

Организатора сделки вместе с сообщником задержали на таможенном посту "Мелитополь" при оформлении приборов для охлаждения жидкости на военных кораблях.

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В офисе и доме фигурантов нашли большое количество запчастей и бухгалтерскую документацию, подтверждающую нелегальные поставки. Кроме того обнаружили переписку с заказчиками в России.

По данному факту открыли 2 уголовных дела. Ведется следствие.

Сотрудники СБУ разоблачили должностных лиц Николаевской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях, которые принесли миллионные убытки.

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