Таможенника в Борисполе задержали на взятке

Мужчину арестовали с поличным. Фото: прокуратура

Правоохранители задержали на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

Таможенник требовал $800 за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и непроверку багажа при пересечении государственной границы, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Первую часть взятки в размере $400 мужчина получил 21 марта 2019 24 июля во время передачи еще $400 инспектора задержали.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления. Ему грозит лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Борисполе Киевской области на взятке задержали чиновника. В ходе досудебного расследования установили, что один из заместителей городского головы Борисполя в сговоре с другими должностными лицами организовал преступную схему по вымогательству и получению взяток от предпринимателей, сообщает прокуратура Киевской области.