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среда, 12 февраля 2020 10:47

Таксист умер за рулем во время поездки с пассажирами

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Таксист умер за рулем во время поездки с пассажирами
В Днепре во время поездки с пассажирами за рулем авто умер 58-летний таксист. Фото - Информатор

11 февраля п Днепре на ул. Александра Канского таксисту во время поездки стало плохо, он потерял сознание.

В салоне автомобиля в этот момент находились пассажиры. Они успели дернуть ручник и аварии удалось избежать. Медики делали все, чтобы привести мужчину в чувство, но спасти его не удалось, сообщает Информатор.

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По неподтвержденной информации, таксист еще до поездки жаловался на плохое самочувствие. Однако вышел на работу. Мужчине было 58 лет.

Причина смерти пока неизвестна. Все обстоятельства устанавливают полицейские.

В Днипре на ул. Сергея Подолинского за рулем авто заметили мертвого мужчину. Позже установили, что это таксист. Его около суток искали родственники. Он внезапно скончался за рулем автомобиля.

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