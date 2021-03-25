Таксист поехал в город и исчез

На Николаевщине полицейские разыскивают Эмиля Гулиева 1995 года рождения, гражданина Азербайджана.

Он работает таксистом. 23 марта на автомобиле Daewoo Lanos серебристого цвета г/н АЕ 6264 ИН (возможно, имеется шашка такси оранжевого цвета) поехал в Николаев из с. Воскресенское и до настоящего времени не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, носит бороду. На правой руке татуировка.

Был одет в синюю куртку, темно-синие джинсы, коричневые туфли, темно-синюю шапку.

Фото: mk.npu.gov.ua

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Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в отделение полиции №4 (Витовской ОП) Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 10а или по телефонам: 0 (512) 44 68 58, 0 (93) 512 89 33, 0 (63) 316 79 08 или 102.

Сегодня, 10 марта, в Дрогобыче Львовской области нашли убитым 63-летнего Юрия Новосада. Мужчина работал таксистом. Тело обнаружили в его автомобиле Peugeot Expert, который был припаркован на центральном городском кладбище.