Таксист напал на 14-летнюю девушку Фото: rbc.ua

В Сиховский отдел полиции города Львова обратился прохожий, ставший свидетелем нападения таксистом на несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Во время поездки девушка записывала видео с самого начала конфликта с таксистом. Об этом пишет rbc.ua. Потерпевшая опоздала на несколько минут, после чего водитель сделал ей замечание: "вам доставляет удовольствие когда вас ждут?". Девушка ответила, что доплачивает за это деньги. Впоследствии и пассажирка сделала водителю замечание по поводу медленной езды и телефонных разговоров во время вождения. Из-за всего этого девушка не вышла на месте назначения, а раньше, чего сама и требовала у водителя. Деньги за поездку пассажирка якобы положила на сиденье.

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Полицейские выяснили, что после того как девушка покинула автомобиль 29-летний таксист догнал её и распылил газовый баллончик в глаза. Пострадавшую доставили в больницу.

Мужчину задержали. Полицейские открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.

В ​​Сумах между двумя водителями такси возник конфликт. В результате, схватив топор, один мужчина нанес другому несколько ударов по голове и кисти руки.