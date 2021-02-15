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понедельник, 15 февраля 2021 17:45

Таксист на доставку вместо пирожных получил ползучий "сюрприз"

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В Харькове таксист в салоне авто обнаружил змею.

Мужчина получил заказ на доставку пирожных, а во время движения из сумки выползла змея, сообщили в Telegram-канале "Труха.Харьков".

"Взял заказ "доставка". Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, в дороге эта х* начала вылезать из сумки. Потом вылезла полностью", - говорится в заметке.

Автор: [email protected]
  Мужчина получил заказ на доставку пирожных, а во время движения из сумки выползла змея
Мужчина получил заказ на доставку пирожных, а во время движения из сумки выползла змея
Автор: [email protected]
  Куда дели змею, неизвестно
Куда дели змею, неизвестно

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Пользователи сети прокомментировали сообщение, большинство считают, что змея неядовитая, но увидеть такое зрелище во время движения может быть опасно.

Чем закончилась история и куда дели змею, неизвестно.

В Днепре в дом одной из жительниц забралась змея. Женщина вызвала спасателей.

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