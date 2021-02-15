Таксист на доставку вместо пирожных получил ползучий "сюрприз"

В Харькове таксист в салоне авто обнаружил змею.

Мужчина получил заказ на доставку пирожных, а во время движения из сумки выползла змея, сообщили в Telegram-канале "Труха.Харьков".

"Взял заказ "доставка". Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, в дороге эта х* начала вылезать из сумки. Потом вылезла полностью", - говорится в заметке.

Автор: [email protected] Мужчина получил заказ на доставку пирожных, а во время движения из сумки выползла змея

Автор: [email protected] Куда дели змею, неизвестно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По городу ползала 4-метровая змея

Пользователи сети прокомментировали сообщение, большинство считают, что змея неядовитая, но увидеть такое зрелище во время движения может быть опасно.

Чем закончилась история и куда дели змею, неизвестно.

В Днепре в дом одной из жительниц забралась змея. Женщина вызвала спасателей.