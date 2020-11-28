Такси влетело в припаркованный автомобиль: кадры смертельной поездки

Фото: twitter.com/KyivOperativ

Утром 28 ноября на Кловском спуске в Киеве произошла смертельная авария. Водитель автомобиля такси Skoda протаранил на высокой скорости припаркованный Subaru.

От полученных травм погибла пассажирка такси, сообщает "Киев оперативный".

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Предполагают, таксист мог уснуть за рулем. А его пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности. Врачи "скорой" только констатировали смерть женщины.

На месте работает полиция, подробности устанавливаются.

На Дарницкой площади в Киеве автомобиль Skoda, которая используется в такси Uber, влетел в остановку общественного транспорта. Чудом никто не пострадал.