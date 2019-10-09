Такси с пассажиркой перевернулось на крышу

В Киеве на улице Кондратюка водитель такси наехал на бетонные блоки.
Автомобиль перевернулся и несколько метров проехал на крыше, сообщает "Киев Оперативный".
Пострадала пассажирка такси. Ее госпитализировали.
На отрезке проезжей части, где произошел инцидент, установлены дорожные знаки, предупреждающие о ремонте и конце дороги. Но таксист их не заметил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таксист сбил двух курьеров Glovo
Ранее сообщалось, что в Киеве такси Uber с пассажиром врезалось в столб и перевернулась, двое пострадавших получили тяжелые травмы.
×
Комментарии