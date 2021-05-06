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четверг, 06 мая 2021 10:37

Сына задушил, себя - привязал: шокирующие подробности двойного самоубийства
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В селе Ташлык Черкасской со дна карьера получили автомобиль с телами 58-летнего мужчины и его 34-летнего сына, жителей Смелы
Фото: скриншот с видео
В селе Ташлык Черкасской со дна карьера получили автомобиль с телами 58-летнего мужчины и его 34-летнего сына, жителей Смелы
В селе Ташлык Черкасской со дна карьера получили автомобиль с телами 58-летнего мужчины и его 34-летнего сына, жителей Смелы
В селе Ташлык Черкасской со дна карьера получили автомобиль с телами 58-летнего мужчины и его 34-летнего сына, жителей Смелы

Появились шокирующие подробности загадочной гибели сына и отца 34 и 58 лет со Смелы Черкасской области. Их нашли в затонувшей машине в карьере села Ташлык.

Сына задушили, отец умер от утопления. Это показало вскрытие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"При осмотре тел, которые достали из карьера, судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружили. Подробные причины были установлены экспертизой при вскрытии. Выяснилось, что 34-летнего мужчину задушили, а отец умер от утопления. Тела мужчин были в воде почти трое суток. В преступлении обоснованно подозревается погибший 58-летний мужчина. Его родным сообщено о подозрении", - сказано в сообщении.

Следствие по делу завершено.

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Отец напоил, а потом сам задушил своего сына. Чтобы тело не всплыло, он привязал себя к сидению дополнительными ремнями. И направил автомобиль в обрыв. Окна авто были специально открыты, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Отец перед суицидом предупреждал о своем намерении знакомых. Но его слова не восприняли всерьез. Мужчина даже попрощался с продавцами на рынке, к которым он часто заходил. Также он говорил, что заберет с собой сына, чтобы тот не обременял жизни матери. Потому что он якобы злоупотреблял алкоголем, а 58-летний - серьезно болел.

Перед инцидентом мужчины поехали убирать могилы родственников, посетили два кладбища. Домой они уже не вернулись.

Тела в автомобиле нашли 30 марта в селе Ташлык. За день до этого об исчезновении родных заявила женщина. Она рассказала полицейским, что 28 марта ее муж и сын выехали на автомобиле ВАЗ-2115 в Ватутино Звенигородского района. А на вечер связь с ними отсутствовал. Женщина подозревала худшее, потому что получила от мужа "прощальное" сообщение: "Прощай, мы поехали навсегда". Полицейские обследовали лесные насаждения, отрабатывали соседние населенные пункты, проверяли места возможного пребывания отца и сына. "Вышли" на след протекторов шин от авто, которые заканчивались на обрыве карьеру.

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Дата
06
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