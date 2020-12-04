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пятница, 04 декабря 2020 12:55

"Сын, я все еще продолжаю тебя ждать" - 16 человек погибли в пожаре
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Сегодня, 4 декабря, прошел год от масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25.

Шестиэтажное здание загорелось около 10:00 4 декабря. Огонь охватил 3 верхних этажа - около 4 тыс. кв. м. В помещении было около 400 человек. Дети умоляли о помощи, прыгали на асфальт и припаркованные автомобили. Погибли 16 студентов, преподавателей и спасатель. Еще 32 - пострадали. Имели отравления угарным газом и ожоги. Кто прыгал - ушибы и ссадины.

Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся в Одессе 4 декабря прошлого года. В помещении было около 400 человек. Большинство успели выбежать на улицу. Некоторые прыгал из окон здания. 16 человек погибли
Фото: Одесский городской совет
Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся в Одессе 4 декабря прошлого года. В помещении было около 400 человек. Большинство успели выбежать на улицу. Некоторые прыгал из окон здания. 16 человек погибли
Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся в Одессе 4 декабря прошлого года. В помещении было около 400 человек. Большинство успели выбежать на улицу. Некоторые прыгал из окон здания. 16 человек погибли
Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся в Одессе 4 декабря прошлого года. В помещении было около 400 человек. Большинство успели выбежать на улицу. Некоторые прыгал из окон здания. 16 человек погибли
Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся в Одессе 4 декабря прошлого года. В помещении было около 400 человек. Большинство успели выбежать на улицу. Некоторые прыгал из окон здания. 16 человек погибли

Трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на 3-м этаже колледжа, по данным следствия. Также в помещении не было обнаружено ни одного огнетушителя, а автоматическая система оповещения отсутствовала. Склад огнетушителей нашли под кроватью у коменданта. Оповещение о пожаре в колледже осуществлялось путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "Ревун" на 1-м этаже.

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Семьи погибших и пострадавших, а также активисты распространяют в соцсетях воспоминания об этом дне.

"Жизнь поделилась на до и после. Огонь и трусость людей, ответственных за безопасность студентов, навсегда лишили нас тебя. Сын, я все еще продолжаю тебя ждать... Люблю тебя бесконечно", - написала мать погибшего студента 16-летнего Кирилла Елена Трофимчук.

В деле - 5 подозреваемых. Это бывший руководитель одесских спасателей и 4 работников колледжа. Дело слушается в суде.

"И по-прежнему никаких ответов, нет виновных - чиновников, руководителей, взяточников-инспекторов. Есть стрелочники, пара отставок, несколько судов и тишина... Тишина на 50 пострадавших и 16 погибших людей, погибших от равнодушия людей. Трудно вспоминать эти бесконечные и страшные дни и ночи, и не заплакать", - написал активист Алексей Костержицкий, в прошлом году помогал спасателям.

Он вспомнил, как волонтеры приносили в Троицкую поддоны и сено для обрушения стены.

"Бабушка погибшей ученицы: "Может быть, они успели спрятаться в подвал и там голодные, но живы?" И мы говорим: "Да, шанс есть!" И ненавидим себя за то, что даем надежду, но как же иначе ... поисково-спасательная операция и надежда до самого конца", - написал активист.

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Разваленное здание образовательного учреждения до сих пор огорожена и не отреставрировано. На это потребуется много денег, потому что пламя уничтожило все внутри.

Очередное заседание по делу назначено именно на сегодня. Но родственники считают, что оно может не состояться через адвокатов потерпевших, которые не считают нужным приезжать на заседания.

Преподавателю Одесского колледжа экономики, а также командиру отряда ГСЧС, погибших в пожаре, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины. Согласно указу, погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

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Дата
04
декабря

"Сын, я все еще продолжаю тебя ждать" - 16 человек погибли в пожаре

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