Сын убил родителей и сжег дом из-за денег - подробности двойного убийства в Ковалевке

В Ковалевке произошло двойное убийство. Фото:racurs.ua

Мужчина с Ковалевки Полтавского района, который убил своих родителей, сделал это из-за денег.

Об этом журналисту Gazeta.ua сообщил глава Ковалевского сельсовета Александр Бублик.

По словам Александра Васильевича, мужчина сперва поссорился с отцом.

Последний отказался отдавать свою зарплату.

Возник конфликт, в ходе которого подозреваемый напал на своего отца с ножом, и нанес ему смертельную рану в шею.

Тело погибшего оставил в летней кухне и пошел в дом, где спала мать.

Убил ее так же - ножом в шею, затем поджег дом.

Задержали сына через несколько часов после обнаружения тел его погибших родителей.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Подозреваемого в селе знали, как азартного игрока с большими долгами.

"Он у меня тоже брал денег взаймы. В тюрьме он не сидел точно, однако, возможно, имел что-то условно. Проигрывал большие суммы в карты, в автоматы. Родители брали не один кредит, чтобы погасить долги, потому что приезжали уже и с угрозами к ним ", - рассказал председатель Ковалевской сельсовета Александр Бублик.

Сама же семья имела в Ковалевке хорошую репутацию .

"Мать и отец - труженики. Отец всю жизнь на строительстве проработал, кирпич клал. Мать дома хозяйством занималась, коровы, свиньи были. Хорошая семья, но где-то что-то пошло не так ", - добавил Александр Васильевич.

В живых осталась родная сестра нападающего, которая ночевала у подруги в Полтаве.

Во время пожара в селе Ковалевка Полтавского района нашли тела супругов с ранами на шее. За несколько часов правоохранители задержали преступника - сына погибших.