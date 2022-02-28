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Связь глушить не будут, телефоны не прослушивают - СБУ раскрыла фейки оккупантов

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Связь глушить не будут, телефоны не прослушивают - СБУ раскрыла фейки оккупантов
Украинцев предупредили о враждебной дезинформации. Фото: СБУ

Оккупанты пытаются распространять в сети фейки, чтобы запугать украинцев.

Об этом сообщает СБУ.

Спецслужба не собирается записывать все звонки и разговоры. Информация о тотальном мониторинге всех соцсетей и мессенджеров – ложь оккупантов.

Второй фейк, что войска РФ начнут "глушить" связь в прифронтовой зоне, чтобы запустить дезинформацию о капитуляции Украины.

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"Оба фейка свидетельствуют, что военная стратегия оккупантов провалилась, и теперь они попытаются сеять панику. Но нам эта тактика уже давно знакома! Украинцы имеют устойчивую связь и знают, что временное ее отключение возможно только для спецопераций по зачистке вражеских ДРГ!" – сообщили в СБУ.

YouTube заблокировал российские пропагандистские каналы в Украине. Об этом сообщает Минцифры. С сегодняшнего дня у нас недоступны "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", ТАСС, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд каналов.

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