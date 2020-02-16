Священнику сожгли автомобиль

На Волыни неизвестные сожгли авто. Фото: НВ

В с. Овадное Владимир-Волынского р-на Волынской обл. 16 февраля в одном из дворов сгорел автомобиль Volkswagen T4.

"Сегодня, 16 февраля утром, в полицию поступило сообщение от 39-летнего жителя села Овадное Владимир-Волынского района Волынской области. Мужчина сообщил о том, что ночью во дворе у дома по месту жительства сгорел его автомобиль Volkswagen T4 вместе с документами", - сообщает пресс служба полиции области.

В полиции квалифицируют событие по статье "умышленное уничтожение имущества".

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Местные издания пишут, что сожгли авто местного священника Сергея Мисана.

Румынская православная церковь настаивает на консенсусе между Константинополем и Москвой. В Румынии согласны с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины.