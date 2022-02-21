Свист и разбитый нос экснардепа: в Ровенском горсовете произошла драка

В ход шли кулаки и ноги.

В Ровенском городском совете подрались депутаты.

Драка произошла во время сессии в понедельник около 10:50, сообщили "Суспільне Рівне".

За трибуной был местный активист, врач Ровенской городской больницы Роман Коваль. Он начал выражать претензии к деятельности ВО "Свобода".

К трибуне подошли два депутата от этой политсилы: Юрий Осипчук и Владимир Валявко.

Также подбежал житель Роман Огородник и ударил в лицо Валявку.

После этого к месту инцидента подбежали десятки человек, началась потасовка. С разбитым носом в зале ходил бывший народный депутат Олег Осуховский.

В драку вмешались правоохранители. Выясняют обстоятельства инцидента.

Сессию перенесли на 22 февраля.

"Каким-то образом на внеочередной сессии пришли люди, определенные лица завели в зал титушек, и это, собственно, вопрос к правоохранителям. Мы собрались, чтобы поддержать территориальную оборону", - рассказал Валявка.