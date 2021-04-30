Супруги умерли с разницей в несколько дней

В Запорожье от рака умер Иван Серпокрыл, а через несколько дней коронавирус унес жизнь его жены Анастасии. Сиротами остались 3-летние близняшки. Фото: facebook.com/Анастасія Серпокрыл

В Запорожье произошла трагедия в семье Серпокрылов. Сначала от рака умер муж, а потом коронавирус унес жизнь жены.

Сиротами остались 3-летние девочки-близнецы, сообщают в соцсети.

Известно, что в течение двух лет глава семьи Иван Серпокрыл боролся с раком кишечника. Он умер в начале недели. Вчера стало известно о смерти жены Анастасии Серпокрыл.

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У одной из дочерей есть инвалидность - синдром Веста. Сейчас она находится в медучреждении с коронавирусом.

Известно, что опеку над детьми должен взять родной дядя Максим Головинский.

В Киеве в Александровской больнице умерла многодетная мать из Василькова Диана Родикова. У женщины возникли осложнения от коронавируса. За неделю до этого от Covid-19 умер ее муж, основатель детского дома семейного типа, Владимир Родиков.