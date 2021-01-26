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вторник, 26 января 2021 17:19

Супруги торговали фальшивыми гривнами

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Супруги торговали фальшивыми гривнами
В Днепре задержали супругов, которые изготовляла фальшивые гривны. Фото: npu.gov.ua

В Днепре задержали супругов, которые изготовляли фальшивые гривны. Их использовали для расчетов в магазинах, а также продавали их в интернете.

Среди клиентов злоумышленников были и владельцы небольших магазинов, сообщили департаменте кибеполиции Нацполиции.

"Организатор схемы - 42-летний мужчина. К незаконной деятельности он привлек свою 33-летнюю жену. Фигурант приобрел специализированную технику и бумагу для незаконного производства банкнот. Фигуранты подделывали купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен. Фальшивые гривны они использовали для собственных целей, а также продавали в мессенджере за 40% от их реальной стоимости. "Продукцию" поставляли заказчикам методом закладок. Установлено, что среди желающих приобрести поддельные банкноты были и владельцы небольших магазинов", - рассказали полицейские.

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У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, модифицированный принтер со специальной краской и бумагой, "черновые" записи и поддельные гривны. Полицейские устанавливают возможных сообщников супругов. Следственные действия продолжаются.

Подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой.

В Киеве задержали группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты на территории столицы. Правоохранители провели обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. Обнаружили и изъяли почти 2 тыс. купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тыс. евро.

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26
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