Супруги торговали фальшивыми гривнами

В Днепре задержали супругов, которые изготовляла фальшивые гривны. Фото: npu.gov.ua

В Днепре задержали супругов, которые изготовляли фальшивые гривны. Их использовали для расчетов в магазинах, а также продавали их в интернете.

Среди клиентов злоумышленников были и владельцы небольших магазинов, сообщили департаменте кибеполиции Нацполиции.

"Организатор схемы - 42-летний мужчина. К незаконной деятельности он привлек свою 33-летнюю жену. Фигурант приобрел специализированную технику и бумагу для незаконного производства банкнот. Фигуранты подделывали купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен. Фальшивые гривны они использовали для собственных целей, а также продавали в мессенджере за 40% от их реальной стоимости. "Продукцию" поставляли заказчикам методом закладок. Установлено, что среди желающих приобрести поддельные банкноты были и владельцы небольших магазинов", - рассказали полицейские.

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У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, модифицированный принтер со специальной краской и бумагой, "черновые" записи и поддельные гривны. Полицейские устанавливают возможных сообщников супругов. Следственные действия продолжаются.

Подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой.

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