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пятница, 04 февраля 2022 15:03

Судья взял 6 тыс. грн взятки и получил 5,6 года тюрьмы

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Судья взял 6 тыс. грн взятки и получил 5,6 года тюрьмы
Судья Славянского горрайонного суда Игорь Минаев получил 5,6 года тюрьмы за взятку. Фото: Ракурс

Судью Славянского горрайонного суда Донбасса отправили на 5,6 года в тюрьму за взятку.

У него конфискуют имущество, а также он не может занимать должность судьи в течение трех лет после отбывания наказания. Такое решение вынесла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 4 февраля, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Речь идет о судье Игоре Минаеве, сообщает Центр противодействия коррупции.

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По данным следствия, в 2017 году Минаев получил от адвоката взятку в размере 6 тыс. грн за обещание не привлекать к ответственности и закрыть дело в отношении водителя, которій біл за рулем в нетрезвом состоянии.

Если приговор не будет обжалован, он вступит в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения.

Верховный суд Украины полностью оправдал черкасского экс-судью Владимира Пономаренко.

Ранее Высший антикоррупционный суд приговорил его к двум годам тюрьмы за взятку в 30 тыс. грн. И осужденный уехал в Менскую колонию.

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04
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