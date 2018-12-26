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среда, 26 декабря 2018 16:23

Судья сбил пешехода насмерть

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Судья сбил пешехода насмерть
Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: informator.news

Вечером 25 декабря судья Львовского апелляционного суда 60-летний Иван Гуцал насмерть сбил пешехода в Николаевском районе Львовской области.

Инцидент произошел на трассе Киев-Чоп, сообщает Государственное бюро расследований.

ДТП произошло около 19:30 возле одного из сел Николаевского района Львовской области. Водитель автомобиля Volkswagen на неосвещенном участке дороги сбил 69-летнего пешехода, который от полученных травм позже скончался в местной больнице.

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По информации Высшей квалификационной комиссии судей, Иван Гуцал ни разу не привлекался к уголовной или административной ответственности. За 28-летнюю карьеру судьи к нему лишь раз применили дисциплинарное взыскание: в мае 2011-го ему выписали выговор за слишком долгое рассмотрение дела. 60-летний Иван Гуцал специализируется на уголовных делах и делах об административных нарушениях.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть потерпевшего, следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются.

38-летний водитель Toyota Highlander насмерть сбил 60 летнюю женщину-пешехода. За рулем внедорожника был депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачев.

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