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вторник, 23 февраля 2021 16:06

Судебное решение заготовили заранее - что говорит адвокат о приговоре Стерненку

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Судебное решение заготовили заранее - что говорит адвокат о приговоре Стерненку
Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко получил 7 лет тюрьмы. Он якобы в сговоре с координатором "ПС" Русланом Демчуком похитил депутата райсовета ради 300 грн Фото: facebook.com/sternenko

Адвокат Сергея Стерненка, которому объявили приговор, утверждает, что судебное решение и взятия его под стражу были заготовлены "с пятницы на вторник".

Защитник Стерненка Виталий Коломиец называет обвинения в его адрес "вымышленными", а показания бывшего депутата Сергея Щербича, в похищении которого и обвиняют активиста, а также эксперта МВД - "фальшивыми", пишет "НВ".

"Стерненка взяли под стражу в комнате охраны. Все было заготовлено с пятницы на вторник." Беркут ", экипировка и секретарь судебного заседания постоянно заглядывала в окно и смотрела, приехало ли подкрепление во время провозглашения приговора. То есть всем было известно, какое решение ", - говорит Виталий Коломиец.

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По мнению адвоката активиста, в пятницу, 19 февраля, судьи готовили оправдательное решение, однако заседание перенесли на вторник, чтобы этого не допустить.

"Это политическая история, которую пытаются продать Владимиру Зеленскому, рассказывая, что якобы его активные действия против ОПЗЖ и Медведчука создают напряжение в обществе, и это напряжение следует выровнять - кого-то из активистов "закрыть". Это договоренность на уровне Офиса президента и, я так понимаю, Офиса генерального прокурора", - говорит Коломиец.

Адвокат добавил, что сторона защиты подаст апелляцию.

Лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, а также координатора "Правого сектора" в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией части имущества. Они якобы по сговору похитили в апреле 2015 года тогдашнего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Среди обоснований своего решения судья Виктор Попревич назвал то, что Стерненко "негативно относится" к партии, к которой принадлежал похищенный - речь идет о партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.

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