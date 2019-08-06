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вторник, 06 августа 2019 18:10

Суд отпустил убийцу депутата-фермера

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Суд отпустил убийцу депутата-фермера
58-летнего Александра Грушко из села Саксаганское Киричанского района Днепропетровской области убили на глазах у семьи. Фото - Крапка

Подозреваемого в убийстве депутата-фермера Александра Грушки, 24-летнего Валентина Канивца освободили из-под стражи. Такое решение вынесла судья Октябрьского райсуда Полтавы Алла Троцкая.

Дело спускали на тормозах. А теперь вообще разваливают, говорит корреспонденту Gazeta.ua жена убитого Татьяна.

"Областная Днепропетровская прокуратура слила это дело. Прокурор Игорь Королег, который выступал обвинителем, досудебное расследование завершил, а дело в суд не передал. Подтянул так, чтобы у обвиняемого истек срок содержания под стражей и теперь его не продлили. Двое нападавших тоже гуляют на свободе. Последние полтора месяца мы несколько раз обращались к прокурору. Убеждал, все хорошо будет. В суде показал полное незнание законов. Судья даже слушать меня не стала. Просто освободила убийцу. А он должен появляться на дальнейшие судебные заседания", - говорит женщина.

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За последние несколько месяцев семья обращалась в квалификационно-дисциплинарную комиссию, в генеральную прокуратуру и к президенту - никаких сдвигов в деле. Собираются искать справедливости в судах высших инстанций.

В декабре прошлого года в селе Саксаганское Криничанского района Днепропетровской области Валентин Канивец с двумя сообщниками пытал семью, а потом убил главу семьи 58-летнего Александра Грушку. Похитили 50 тыс. грн, $ 20 тыс. и украшения. Следствие продолжалось более семи месяцев.

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Дата
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