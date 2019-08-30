Суд отпустил "беркутовца", который пытал людей на Майдане

Ексберкутивця обвиняли в пытках активистов евромайдан. Фото:Громадське

Днепровский районный суд Киева 30 августа выпустил на волю "беркутовца" Андрея Хандрикина.

Его обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана возле стадиона "Динамо", пишет "Громадське".

"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрикина. - Gazeta.ua). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрикин признан невиновным", - говорится в решении суда, которое зачитала судья Оксана Бирса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названа дата обмена "беркутовца" на пленного моряка

Обвинения не было в зале заседания.

3 августа в Москве на Пушкинской площади собрался митинг за честные выборы в городскую думу. ОМОН и Росгвардия во время разгона задержали более 1 тыс. человек. К акции присоединились 2 тыс. протестующих в Санкт-Петербурге. Там задержания были единичны.